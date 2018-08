LS Tractor está na Expointer apresentando portfólio com 10 máquinas agrícolas

A comercialização de máquinas agrícolas é uma das atividades integrantes da Expointer, apresentando o que há de mais moderno e tecnológico no setor. A LS Tractor está completando cinco anos de mercado e está presente na 41ª Expointer com seu portfólio com 10 modelos diferentes de máquinas agrícolas.

Na linha de tratores CLH, a marca está expondo os modelos com 145 CV e 125 CV, voltadas ao médio e grande produtor rural, propícia para o plantio de grãos, principalmente o arroz, de acordo com o gerente de produto da LS Tractor, Astor Ricardo Kilpp.

Outra novidade da LS Tractor é a plataforma de gerenciamento de frota, que possibilita melhor gestão das máquinas através de telemetria e sinal GPRS (rede presente nos smartphones).

Para Kilpp, com o cenário atual do mercado de máquinas agrícolas, o produtor rural deve pensar muito bem onde investir o seu dinheiro, “em razão disso, pensamos cada produto da LS Tractor para trabalhar de acordo com a necessidade do cliente”, explica o gerente de produto da marca.

Com a feira, a LS Tractor tem a expectativa de aumentar suas vendas em 20%, mesmo que o mercado setorial esteja empatado no momento. No estande da marca na Expointer, concessionários e vendedores estarão presentes até o final do evento para tirar dúvidas e apresentar a linha de produtos.

Na casa da Rede Pampa dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, um micro trator da LS Tractor se encontra em exposição. Entre as características do modelo estão: 25 CV de potência, três cilindros, motor a diesel, transmissão hidrostática, sistema hidráulico, capacidade para 440 quilos e comando duplo de controle remoto. O produto pode ser adquirido a partir da configuração original de fábrica ou com uma concha frontal (roçadeira).

A marca está presente em 15 estados brasileiros com 55 lojas de atendimento e vendas. (Marysol Cooper/ O Sul)

