Lua de Saturno pode apresentar condições ideais para a vida

Pode ser que a humanidade não precise mais olhar para além do nosso Sistema Solar na busca de vida alienígena, disseram pesquisadores que examinaram uma das luas de Saturno. A lua gelada Encélado pode apresentar condições ideais de vida para os microrganismos unicelulares conhecidos como arqueias, encontrados em alguns dos ambientes mais extremos da Terra, informaram os pesquisadores na revista científica “Nature Communications”.

Uma arqueia metanogênica (produtora de metano) chamada Methanothermococcus okinawensis prosperou em condições de laboratório imitando as que acredita-se existir no satélite de Saturno, disse a equipe. Na Terra, este tipo de arqueia é encontrado em temperaturas muito quentes perto de fontes hidrotermais de águas profundas, e converte dióxido de carbono e gás hidrogênio em metano. Traços de metano foram previamente detectados em vapores emanando de rachaduras na superfície de Encélado.

“Concluímos que alguns dos CH4 (metano) detectados em Encélado poderiam, em princípio, ser produzidos por metanogênicos”, escreveram os pesquisadores. Eles também calcularam que o hidrogênio suficiente para suportar esses micróbios poderia ser produzido por processos geoquímicos no núcleo rochoso de Encélado.

Os autores se propuseram a testar a hipótese de que as condições no satélite podem ser boas para a hospedagem de arqueias metanogênicas. Os dados, baseados puramente em estudos de laboratório, mostraram que “poderia ser” assim, disse Simon Rittmann, da Universidade de Viena, coautor do artigo científico.

Mas os resultados não fornecem “nenhuma evidência de possível vida extraterrestre”, destacou à agência de notícias AFP. “Nosso estudo diz respeito apenas aos micro-organismos. Eu gostaria de evitar qualquer especulação sobre a vida inteligente”, afirmou.

Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, separado da Terra apenas por Marte e Júpiter, e tem dezenas de luas. Pesquisas anteriores sugeriram que Encélado contém um oceano de água líquida – um ingrediente-chave para a vida – sob sua superfície gelada.

Também acredita-se que a lua contém compostos como o metano, dióxido de carbono e amônia, e que seu polo sul abriga atividade hidrotermal – uma combinação de traços que o torna um alvo-chave na busca de vida extraterrestre. Pesquisas adicionais são necessárias para excluir a possibilidade de o metano de Encélado ser proveniente de processos geoquímicos não biológicos, segundo os autores.

Nasa

A Nasa (a agência espacial norte-americana) anunciou dois projetos finalistas na disputa por uma única vaga no topo de um foguete em um lançamento em meados da próxima década. Um deles ambiciona fazer o primeiro retorno de amostras do núcleo de um cometa, e o outro quer colocar um drone para voar pelos céus de Titã, a maior das luas de Saturno.

A disputa faz parte do processo seletivo de um programa chamado New Frontiers, que escala as missões de médio porte da agência, com custo ao redor de US$ 1 bilhão. Nessa mesma classe estão grandes hits, como a New Horizons, que foi a Plutão, e a Juno, que explora Júpiter, além da Osiris-Rex, que vai estudar o asteroide Bennu a partir do ano que vem.

A Nasa tem três classes de missões não tripuladas. As mais poderosas são as Flagships, que custam um caminhão de dinheiro – vários bilhões de dólares – e são definidas pela própria agência espacial. Nessa categoria entram, por exemplo, a Cassini e o jipe marciano Curiosity.

Na outra ponta, estão as da classe Discovery, que são as mais “baratinhas”, com custo ao redor de meio bilhão de dólares “porcada”.

No planejamento da agência, costuma sair uma Flagship por década, uma New Frontiers a cada cinco ou seis anos, e uma Discovery a cada dois ou três anos. E tanto as New Frontiers quanto as Discovery são selecionadas por meio de competições: cientistas lideram equipes propondo as missões e entram numa batalha para ver quem agrada mais ao comitê de seleção da Nasa.

Sabe como é, o Sistema Solar é um lugar bem grande, há muito a explorar e conhecer, mas o dinheiro disponível é finito. Há de se escolher prioridades. As duas propostas selecionadas agora já são vencedoras, deixando outras dez pelo caminho. Mas só há um foguete esperando por elas na próxima década. A definição de qual vai voar sai em meados de 2019.

