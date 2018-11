Luan e Ramiro participam de treinamento com bola na reapresentação do Grêmio

Após a vitória sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio voltou às atividades nesta segunda-feira (12). O treinamento foi dividido em duas partes e no trabalho de campo, as novidades foram Luan e Ramiro.

O triunfo do último domingo sobre o Vasco na Arena recolocou o Grêmio no G4, com vaga direta a fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Agora o foco é na partida válida pela 34ª rodada diante do São Paulo, no Morumbi, na próxima quinta-feira (15). Confronto direto pelo topo da tabela.

Os atletas que atuaram na maior parte do tempo na rodada passada realizaram trabalhos regenerativos no vestiário. Apenas o capitão Maicon foi a campo para uma corrida leve. Leonardo Gomes, em um trabalho mais intenso de corrida em torno do gramado, seguiu o processo de recuperação após lesão. Os demais fizeram um treinamento coletivo, com a utilização de atletas da base gremista, que estão classificados para a final da Copa Sul Sub-19.

O problema de Léo Gomes gera dúvida na lateral-direita para o confronto contra os paulistas. Como Léo Moura atuou na rodada passada, Madson pode ganhar espaço na equipe, já que o técnico Renato Portaluppi tem feito rodízios com o jogador de 40 anos.

Para o confronto direto pelo G-4 no Morumbi, a equipe não terá Walter Kannemann, que foi convocado para disputar dois amistosos pela seleção argentina.

O elenco volta aos treinos na tarde desta terça-feira (13) no CT Presidente Luiz Carvalho.

