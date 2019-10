Luan passará por exames e liga o alerta no Grêmio para a Libertadores

Depois de deixar a última partida mancando, Luan tem gerado preocupação no Grêmio. O camisa 7, que apresentou dores no pé direito, passará por exames de radiografia ainda nesta sexta-feira (18). As informações são da Rádio Grenal.

No jogo contra o Bahia, na última quarta-feira (16), o jogador saiu no caminho para o vestiário mancando e sem a chuteira do pé direito, apresentando dificuldades para caminhar. Ainda durante a partida, o camisa 7 sofreu um pancada durante o segundo tempo, e logo após foi substituído por Patrick.

No Ceará, Luan permaneceu apenas fazendo tratamento no local. O meia também passará por exames. Vale lembrar que, o mesmo pé direito foi onde Luan sentiu o problema de fascite plantar, que o afastou por um longo período dos gramados.

A preocupação com o meio-campista aumenta ainda pelo fato do jogador está substituindo Jean Pyerre, que está no Departamento Médico se recuperando de um problema muscular. Na quarta-feira (23), o tricolor decide a vaga às finais da Libertadores, contra o Flamengo, no Maracanã.