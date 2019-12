Grêmio Luan tem acerto com o Corinthians, mas modelo de negócio ainda é entrave

12 de dezembro de 2019

Presidente do Grêmio nega negociação envolvendo troca por Clayson, atacante do clube paulista Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A situação sobre o futuro de Luan ainda é debatida entre Grêmio e Corinthians. O atacante já possui um acerto com o clube paulistas, contudo, ainda resta a definição do modelo de negócio, que vem sendo tratada entre as duas direções. A informação é da Rádio Grenal.

As tratativas vêm ocorrendo em conversas diretas entre os presidentes do dois times, Romildo Bolzan Jr. e Andrés Sanchez. Ainda nesta quarta-feira, o mandatário gremista descartou uma possível troca envolvendo o camisa 7 do tricolor com o atacante Clayson.

Por outro lado, Bolzan já fez elogios a outros jogadores do elenco do timão, como os casos do lateral Fagner, por ser atleta de Seleção Brasileira e do volante Junior Urso. Clayson também foi um dos nomes elogiados, mas está fora dos planos do Grêmio por uma troca direta envolvendo Luan.

Em entrevista ao programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV, o presidente gremista deixou claro que para uma transferência envolvendo troca precisa atender dois quesitos. Equivalência ao preço e que o jogador tenha mercado para uma negociação futura e equivalência técnica. “Se tiver troca com o Luan, não adianta trazer jogadores que nós temos. São duas razões, que se equivalem aos preços, que tenha mercado, para que possamos negociá-lo depois e equivalência técnica.”

