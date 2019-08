Luan ultrapassa Renato na artilharia do Grêmio e pode ter novo destino nesta janela

*Valéria Possamai

Autor do primeiro gol da vitória sobre o Athlético-PR, Luan deixou mais uma vez, seu nome marcado na história do Grêmio. Ao balançar as redes, o atacante chegou a 75 gols com o manto gremista, ultrapassando o técnico Renato Portaluppi na artilharia do clube. O camisa 7 agora é o 13° jogador que mais marcou pelo tricolor.

Ao mesmo tempo que o torcedor comemora o retorno do bom futebol de seu jogador, também vive momento de expectativa e apreensão. O atacante pode não permanecer em Porto Alegre até o fim da temporada.

Alvo do Atalanta, da Itália, Luan terá o futuro definido nos próximos dias. Os italianos, que observam o craque da América de 2017 há mais ou menos seis meses, devem formalizar uma proposta oficial ainda nesta semana. O clube está disposto a desembolsar até € 10 milhões de euros para levar o camisa 7. As cifras estão sendo negociadas.

O time, que disputará a Liga dos Campeões, observa reforços e com a janela aberta até o dia 2 de setembro, esse pode ser o novo caminho do jogador gremista. Luan tem tem contrato com o clube até o final de 2020. A multa estipulada está em torno de € 18 milhões de euros.

