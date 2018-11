Luan volta a treinar com bola e pode ser reforço para o Grêmio no jogo contra o Vasco

Na manhã desta sexta-feira (9), o Grêmio realizou mais uma atividade focado na reta final do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Vasco neste domingo (11), na Arena, pela 33ª rodada da competição. A novidade do trabalho foi a presença do atacante Luan, recuperado de lesão muscular, que treinou durante todo o tempo.

Com início às 9h, a atividade teve a primeira parte destinada ao aquecimento, seguido pelo primeiro trabalho técnico do treino, com troca de passes rápidas em curto espaço.

Depois, os atletas foram divididos em três times e realizaram mais um tipo de trabalho. Desta vez, utilizando a metade do campo, onde intercalavam os enfrentamentos, que possibilitava finalizações. Os “mini-jogos” eram realizados em cerca de quatro minutos. O atacante Luan trabalhou durante todo o treino, sendo utilizado nos primeiros jogos como coringa, como tradicionalmente acontece com os atletas que estão retornando de lesão.

Após o treino, o volante e capitão Maicon falou em entrevista coletiva. Entre os assuntos, projetou o confronto com o Vasco e briga para chegar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Restam três jogos para o Tricolor em casa na temporada.

Ingressos

Conforme a assessoria da Arena portalegrense, empresa que administra o estádio, 3.849 ingressos já foram vendidos e três setores já estão esgotados, são eles: Superior Leste e Oeste e Gramado Oeste estão esgotados. A expectativa de público de 26 mil torcedores para o jogo que ocorre às 17h deste domingo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site arenapoa e também nas bilheterias do estádio.

