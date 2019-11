Luana Piovani não esconde de ninguém que reencontrou o amor ao começar a se relacionar com o isarelense Ofek Malka, de 23 anos. E os amigos mais próximos estão adorando fazer piada com a atriz sobre como ela anda mudada. “Não sei se eu vou precisar casar de novo, namorar é tão bom. E assim, de alguma maneira eu me sinto casada, mesmo não estando”, disse a apresentadora.