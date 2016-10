Luana Piovani diz que fará uma cirurgia plástica nos seios

Luana Piovani anunciou nesta terça (4) que fará uma intervenção cirúrgica nos seios. a atriz já tem seu “próprio modelo de peito” para apresentar ao cirurgião: É o dela mesmo, de 15 anos atrás, quando fez um ensaio sensual para a revista “Trip”.

“Eu tinha 25 anos, era minha segunda capa da ‘Trip’. Fiz outras duas depois. Agora, levo-a embaixo do braço para o doutor saber como quero que minha comissão de frete fique parecida”, escreveu no Facebook.

Apesar de se preparar para a mudança, Luana aparentemente está satisfeita com a imagem que vê no espelho. Junto com a foto postada, a atriz de 40 anos usou as hashtags “quarenta modelo musa” e “recauchutada”.

Comentários