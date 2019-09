Luana Piovani posta foto de Pedro Scooby no Instagram e internautas questionam possível reconciliação

A novela Luana Piovani e Pedro Scooby continua. A atriz, que viajou com os filhos para a ilha de Fernando de Noronha, finalmente se encontrou com o ex-marido. Os dois estão na ilha para comemorar o aniversário dos filhos gêmeos, Liz e Bem. Após publicar fotos de Pedro Scooby, Luana ainda aproveitou para se declarar ao novo namorado, Ofek Malka. “Ainda mais lindo”, babou ela, na publicação.

“Estamos de volta a nossa casa! Noronha como é bom estar de volta. Última vez que estivemos aqui foi no batizado dos geminhos, dessa vez estão curtindo muito mais. O pai chegou, sábado teremos uma nova festinha de niver e assim vamos levando a vida… sempre gratos, sempre muito gratos. E que o amor se multiplique sempre porque sacrifício pra mãe é rotina”, escreveu a apresentadora em seu Instagram, dando uma pequena alfinetada no ex.

Pedro Scooby também decidiu se pronunciar sobre o encontro com a ex-mulher em Noronha. “Gente, só para deixar claro! Eu não vim para cá ver a Luana, vim para Noronha ver os meus filhos e fazer uma festa de aniversário para eles! Luana está namorando e acharia incrível as pessoas respeitarem o namorado dela”, desabafou ele.

Logo depois que Luana fez o post, os fãs começaram a especular uma possível reconciliação do casal. Luana logo descartou a hipótese. “Queria vocês juntos outra vez”, escreveu uma fã. “Vai ficar querendo, frô”, respondeu Luana. Posteriormente, a atriz ainda abriu o álbum de viagem e publicou cliques de todos os filhos, Dim, Bem e Liz.

