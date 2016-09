Luana Piovani reata casamento com Pedro Scooby em festa dos gêmeos

Luana Piovani e Pedro Scooby reataram o casamento nesse final de semana, durante a festa de 1º aniversário dos filhos gêmeos do casal, Bem e Liz. Partiu do surfista o pedido de reconciliação com a atriz, segundo fonte da coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, nesta segunda-feira (5). Logo em seguida, a artista voltou a seguir o atleta em uma rede social.

Ainda de acordo com a publicação, os três filhos do casal – eles também são pais de Dom, de 4 anos – e a torcida dos amigos pesaram na volta. No final da semana, Pedro embarcou para São Paulo, posou ao lado de Luana em foto compartilhada por ela, passou a noite na casa da atriz, mas dormiu no chão do quarto do filho mais velho. Na ocasião, a artista estava irredutível com o pai de seus filhos.

Já na madrugada de sábado para domingo foi tudo diferente. O surfista e a atriz se entenderam e dormiram juntos. Um amigo do casal já tinha acenado para uma reconciliação quando eles dançaram na festa de 40 anos da artista. No dia 1º de agosto, circulou a informação que o casamento de três anos de Luana e Pedro tinha chegado ao fim.

Ao comentar o assunto, a atriz negou a separação, mas admitiu que a relação estava, na época, passando por ajustes. Durante a crise, Luana buscou apoio na filosofia africana Ubuntu, que fala sobre a capacidade do ser humano de compreender, tratar e aceitar bem o outro, além de praticar o amor ao próximo.

