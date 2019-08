Luana Piovani ri de críticas aos figurinos de Anitta em Portugal

As alfinetadas de Piovani não param. Em uma postagem do Instagram, o “E! Online Brasil” mencionou as críticas que Anitta tem recebido dos fãs sobre seus figurinos. Na ocasião, Luana comentou emojis de risadas.

O post destacou os stories da poderosa antes de subir ao palco em Portugal nesta semana: “A cantora chegou a rebater um fã diretamente no Instagram alegando que também achou os looks dele ‘a coisa mais horrorosa da vida’ e que o importante é ‘estar livre pra rebolar minha raba’, citou.

Os filhos de Piovani vão passar o fim de semana com Pedro Scooby, na Califórnia, para o Dia dos Pais. Na ocasião, Dom, Ben e Liz vão conhecer Anitta, com quem o surfista namora há cerca de cinco meses. As crianças embarcaram na quinta-feira (08).

Declaração do filho

Nas vésperas do reencontro entre os filhos e Pedro Scooby, Luana Piovani gravou um vídeo com as crianças no carro e acabou sendo surpreendida com uma das crianças, que citou ninguém menos que Anitta.

Os dois garotos estavam empolgados com a viagem e, durante a conversa com a mãe, o mais velho, Dom, disparou: “Nós vamos conhecer a Anitta!”. Foi aí que Luana vibrou, dizendo: “Êeeeeeeeeeeee”.

Essa suposta “simpatia” da artista surpreendeu a todos, já que, no Instagram, a maioria dos comentários feitos por Luana Piovani é com ironias e ataques à funkeira, atual namorada do seu ex-marido.

Apesar disso, alguns fãs afirmaram que a apresentadora estava sendo falsa e a sua reação foi uma ironia. Outros disseram que está havendo um esforço de sua parte para melhorar a relação e aceitar o noivado.

De qualquer forma, querendo Luana ou não, as crianças já estão com o pai e se preparam para conhecer a “madrasta” neste final de semana. Na tarde de quinta-feira, elas partiram com o surfista para os Estados Unidos. Anitta foi para o local em seguida. Pedro Scooby e Luana Piovani estão separados desde março deste ano e, agora, precisam dividir o tempo com as crianças.

Apresentação

Na última quarta-feira (07), Anitta subiu ao palco do festival MEO Sudoeste, em Zambujeira do Mar, Portugal, e acabou convidando a cantora Blaya, dona da versão original da música “Faz Gostoso” regravada por Madonna, para se apresentarem juntas. No festival, as duas levaram seus shows em momentos diferentes, mas no final se encontraram para cantarem o hit já bastante conhecido pela Europa na voz de Blaya.

Ao subirem no palco juntas, a apresentação deixou a desejar e acabou dividindo opiniões. Fora de sincronia, Anitta cantava em inglês ao mesmo tempo que Blaya fazia sua parte em português e em muitos momentos não dava para entender o que as artistas cantavam.

