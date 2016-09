Luana Piovani volta a seguir Pedro Scooby após aniversário dos gêmeos

Quem nunca deu uma segunda chance ao amor nas redes sociais que atire a primeira pedra. Após excluir Pedro Scooby do Instagram, Luana Piovani voltou a seguir o surfista na madrugada deste domingo (4).

O aniversário de 1 ano dos filhos gêmeos Bem e Liz, em São Paulo, serviu para reaproximar ainda mais o ex-casal. Se houve reconciação, só o tempo dirá… Por enquanto Pedro passou a noite na casa de Luana e dormiu no chão do quarto do filho, Dom, de 4 anos.

Até a noite deste sábado, Luana seguia 169 amigos na rede social. Neste domingo, já é possível ver que ela segue 170. Quem foi adicionado foi justamente Pedro Scooby.

Luana havia parado de seguir o surfista na rede social no início de agosto, dias após o casal decidir se separar, após cinco anos de casados. Eles passam por uma crise, mas já admitiram que pensam em reatar o relacionamento. (AG)

