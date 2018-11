O Fundo de Apoio a Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte), comemora 25 anos de existência, com um luau na casa do Fumproarte (avenida Venâncio Aires, número 67) nesta quinta-feira, 8, a partir das 19h. A festa, será promovida no quintal da sede e reunirá o músico Paulinho Rícoli e o Grupo Atimonautas de Teatro de Bonecos.

