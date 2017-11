Lucas & Orelha fazem show no Rosario nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira (10), o Rosario Resto Lounge recebe uma atração nacional em seu palco, Lucas & Orelha. A dupla, que venceu a segunda edição do SuperStar (Globo), apresenta show com composições inéditas e autorais do seu primeiro álbum “Vamo Além”, da Som Livre.

Entre as músicas do set list estão “Preta Perfeita”, que já ultrapassou 21,3 milhões de visualizações no YouTube (youtu.be/hkMh5tId154), “Tempo ao Tempo”, com mais de 9 milhões de acessos (youtu.be/a7FEKCWu_0s), “Vamo Além”, faixa que dá nome ao trabalho e confere um pouco de hip-hop ao álbum, e “Essa Novinha” (youtu.be/EeN1Ar3htsU).

Os jovens baianos conquistaram o Brasil com músicas que trazem uma levada pop, com toques de funk, soul e R&B. No show, a dupla também interpreta sucessos de Léo Santana, músico com o qual vão lançar nos próximos dias a música “Tá correndo perigo”, Luan Santana, Justin Bieber, Jorge e Mateus e Mateus e Kauan.

O Rosario Resto Lounge está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h, e o show inicia a partir das 22h30min.

Agenda completa da semana:

Terça-feira – Projeto Bendita Terça

Atração: Rodrigo & Callegari (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e Dj Felipe Pavão.

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções

Atração: Renan de Lucca (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa.

Sexta-feira – Projeto Pingos de Amor

Atração: Kadinho Dias (Acústico) e Bloco Pingos de Amor (Pagode)

Atração principal: Lucas & Orelha

DJ Residente Marco Fanfa

Sábado – Projeto La Noche

Atração: Bloco A (Músicas latinas e Pop Rock)

DJ Residente Marco Fanfa

Domingo – Sertanejo Magnum Lounge

Atração: Felipe e Michel (Sertanejo)

DJ Edgar Branco

