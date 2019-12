Inter Lucas Pratto surge como negócio para o Inter para atender ‘necessidade’ de Coudet

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Jogador está no River Plate Foto: (Divulgação / River Plate) Foto: (Divulgação / River Plate)

Depois de anunciar Dámian Musto e Rodinei, o Inter segue se movimentando no mercado de transferências. A posição buscada pelo clube gaúcho agora é de um centroavante e para a vaga, Lucas Pratto é nome da vez. O colorado possui negociação em andamento pelo jogador do River Plate.

De acordo com as informações do comunicador da Rádio Grenal Carlos Lacerda, houve aproximação nas negociações entre o Inter e o jogador. As tratativas evoluíram e as chances do atleta atuar no Beira-Rio aumentaram.

A busca por Pratto surge em virtude de uma necessidade de estilo do novo técnico, Eduardo Coudet, que tem como marca montar a escalação com dois centroavantes.

Sem espaço no River, Pratto atuou apenas em 21 jogos na temporada 2019/2020, sem balançar as redes. O jogador de 31 anos tem contrato com o clube argentino até a metade de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

