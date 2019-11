Luciana Gimenez diz que seu filho não gostou de foto nua na internet

Aos 49 anos e sem pudores em fotos para la de sensuais, Luciana Gimenez revelou que não foi bem vista aos olhos do filho mais novo, Lorenzo, quando postou uma foto nua, “vestindo” apenas uma minibolsa.

“Tomei bronca de um garoto de oito anos e vai demorar para eu fazer outra. Juro que nunca pensei que fosse ouvir que ele não tinha gostado daquela foto”, disse ela no Baile da Bruxa, idealizado pelas revistas Marie Claire e Quem, no Four Seasons Hotel São Paulo.

A apresentadora do Superpop”, da RedeTV!, falou que apesar de ter se surpreendido com a reação do filhoda relação com o ex, Marcelo de Carvalho, Lucas Jagger, de 20 anos, filho dela com Mick Jagger, o vocalista da banda The Rolling Stones, tentou apaziguar a situação.

“Os dois tiveram uma conversa entre irmãos”, contou. Loira sem querer, segundo Luciana, ela falou da vontade de mudar o visual mas que foi pega de surpresa com a mudança da cor.

“Não sou muito de mudar, fui fazer umas luzes e quando vi… mas eu gostei”, disse a apresentadora que achou que o tom claro não rejuvenesceu. “Fica meio pálido, tem que colocar muito blush. Mas tudo bem porque daqui a pouco fico morena de novo, eu não aguento. Prefiro ser morena”.