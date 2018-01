Luciano Huck desautorizou um vídeo em que um locutor chamou Lula de bandido e Bolsonaro de maluco

Ainda cotado para concorrer à Presidência da República em outubro, o apresentador Luciano Huck reafirmou nessa segunda-feira que não está na disputa e desautorizou um vídeo que circula em redes sociais apresentando-o como candidato.

No filme, que contém cenas da participação do comunicador da TV Globo e da mulher, Angélica, no “Domingão do Faustão”, um locutor chama o ex-presidente Lula (PT) de bandido e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) de maluco.

Em postagem no Facebook, Huck diz que recebeu via WhatsApp a “peça publicitária pedindo apoio a uma suposta candidatura” e não sabe quem é o autor dela. “Mais uma vez reforço que não sou candidato. Agradeço pelo carinho e entusiasmo de quem produziu o material, mas é importante registrar que não fui consultado, que desconhecia a iniciativa e que ela não foi autorizada por mim”, afirmou o apresentador.

“Além disso, vale pontuar que reprovo a linguagem utilizada contra os reais pré-candidatos que aparecem no vídeo”, concluiu. Na gravação, de 2 minutos e 26 segundos, o narrador fala que Huck “pensa em ser candidato a presidente”.

E questiona: “Você quer ter alguém melhor para votar em 2018 ou prefere escolher entre os mesmos bandidos, malucos e despreparados de sempre?”, enquanto aparecem lado a lado fotos de Lula, Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), Henrique Meirelles (PSD-SP) e Ciro Gomes (PDT-CE).

Em novembro, o comunicador afirmou que não seria candidato, mas que atuaria na política por meio de grupos de renovação como o Agora! e o RenovaBR. O vídeo que circula nas redes sociais menciona a participação de Huck nos “movimentos cívicos que estão tentando transformar o país desde 2013”. No fim, o narrador pergunta se o espectador “quer poder votar nele [Huck] em 2018 ou prefere ficar entre o bandido do Lula e o maluco do Bolsomito”.

