Luciano Huck e Claudia Leitte estão na lista de celebridades que compraram aeronaves pelo BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou, nesta terça-feira (20), uma lista dos financiamentos realizados pela instituição, no período de 2009 a 2014. Eles são relacionados a compra de 134 aeronaves da Embraer no Programa de Sustentação do Investimento (PSI),com juros diferenciados. Assim, diversas celebridades, políticos e empresas puderam fazer aquisições com juros fixos, variando de 2,5% a 8,7% ao ano.

O valor total emprestado foi de R$ 1,92 bilhão e, de acordo com o BNDES, o custo estimado para o Tesouro atingiu um montante de R$ 693 milhões em valores corrigidos. Famosos como Luciano Huck, Claudia Leitte e Victor e Leo aparecem na lista de beneficiados.

Os empréstimos, em sua totalidade, foram concedidos por meio de operações indiretas automáticas, nas quais os recursos do BNDES são repassados aos clientes por bancos intermediários, no caso das personalidades citadas foram utilizados os bancos Itaú/Unibanco e Banco do Brasil, que se encarregam de fazer a análise de risco e a contratação da operação de crédito. O banco afirma que a divulgação da lista faz parte da política de transparência da atual direção.

“[O PSI] foi uma política pública instituída por lei em 2009, operacionalizada pelo BNDES segundo condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, e as operações aqui detalhadas seguiram o arcabouço institucional vigente”, destaca a instituição.

