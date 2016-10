Luciano Huck revela que Angélica não compareceu ao primeiro encontro

Luciano Huck e Angélica relembraram como se conheceram durante uma gravação para o “Caldeirão do Huck”, em 2000. “Já nesse dia eu fiquei muito apaixonado por ela. Marcamos de sair e ela não foi. Depois, em vez de mandar flores, mandei um cano”, contou o apresentador, que gravou com Angélica a primeira entrevista conjunta, para o “Programa do Jô”.

Angélica disse que a vida de casado é “bem saudável” e que os apresentadores têm uma “relação maravilhosa”. “Às vezes eu reclamo quando ele viaja muito, mas a gente evita falar muito de trabalho”, afirmou. A entrevista completa ainda não tem data para ir ao ar.

