Luciano Huck se declara a Angélica no dia do aniversário da mulher

Luciano Huck se declarou a Angélica com um texto fofo e romântico no dia do aniversário de 43 anos da mulher, comemorados nesta quarta, 30. Huck fez o post em seu perfil do Instagram.

“Hoje é o dia dela. Amor da minha vida. Mãe dos nossos filhos. Parceira para a vida toda. Inteligente, divertida, risada deliciosa, gargalhada fácil, bem-humorada. Sensível. Generosa. Melhor companhia impossível. E…. linda de doer. Parabéns @angelicaksy. Te amo que nem sei. Feliz aniversário. Saúde, saúde e mais saúde. E que Deus nos proteja sempre”, escreveu ele na legenda do post da rede social.

Quem também homenageou a loira foi a amiga Grazi Massafera. A atriz fez questão de compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto toda poderosa de Angélica. “E hoje ela acordou maravilhosa, porque ela é assim todos os dias: iluminada. Amiga amorosa e talentosa”, escreveu Grazi na legenda.

