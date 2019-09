Luciano Huck se prepara para uma possível candidatura à presidência da República

Luciano Huck está se preparando para uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2022. Embora o apresentador não tenha confirmado oficialmente a informação, nos últimos meses ele intensificou suas atividades políticas, mostrando que pretende dar continuidade às especulações de que concorreria ao cargo máximo do país. As informações são da Folha de São Paulo.

Durante a gravação de quadros para seu programa, Huck tem visitado diversos estados e, durante as passagens, tem se encontrado com políticos e influenciadores locais. Neste ano o apresentador já se encontrou com os governadores do Paraná, Ratinho Junior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O primeiro é filho do também apresentador Ratinho.

Apontado como a saída para aqueles que não buscam nem a direita e nem a esquerda, Luciano Huck deverá ser o nome de centro. Em suas falas ele ressalta a defesa da educação e da igualdade de oportunidades. Ao que tudo indica, o global deve conciliar valores liberais na economia com intervenções do Estado em políticas de enfrentamento à miséria.

