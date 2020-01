Esporte Luciano revela surpresa do grupo do Grêmio com demissões de profissionais

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Luciano também revelou que titulares devem começar o Gauchão Foto: Lucas Uebel | Grêmio Foto: Lucas Uebel | Grêmio

A quarta-feira foi agitada no Grêmio com as demissões de mais três profissionais do clube. O preparador físico Rogério Dias, o preparador de goleiros Rogério Godoy e o assessor de imprensa foram desligados do tricolor, se somando a outros quatro profissionais que saíram no processo de reestruturação do departamento de futebol. Em conversa com a imprensa, o atacante Luciano disse que a decisão surpreendeu o grupo de atletas.

“Ficamos sabendo agora do que aconteceu. São profissionais excelentes, eram amigos também. Infelizmente são coisas do futebol, acontece. O Grêmio viu que tinha que mudar e mudou”, opinou Luciano. Além de elogiar os profissionais, o jogador disse que a pré-temporada está sendo muito boa até aqui.

Destaque no final da temporada atuando como o jogador mais adiantado do ataque gremista, Luciano afirmou que se sente bem atuando nessa função. “Eu gosto de estar jogando ali, gosto de fazer gols. Já joguei em outras posições aqui também, mas me sinto bem jogando de 9”, contou o atacante.

Apesar de indefinição quanto a quais atletas iniciarão o Campeonato Gaúcho, Luciano revelou disposição para atuar desde o início, e que isso também irá pesar para a decisão da comissão técnica. “Sempre que começam as temporadas eu comecei jogando. Houve uma conversa de que quem estiver se sentindo bem vai jogar”, disse o jogador.

