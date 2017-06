O operador financeiro Lucio Funaro entregou à Polícia Federal registros de pelo menos 12 ligações do ex-ministro Geddel Vieira Lima para sua esposa, Raquel, para corroborar o que disse em seu depoimento, de que Geddel havia tentado sondá-lo para saber de sua disposição em fazer uma delação premiada. As ligações foram feitas via aplicativo de celular – mais difícil de ser grampeada.

