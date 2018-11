Lucro da Apple cresce 32% no trimestre

A Apple relatou nesta quinta-feira (1º) que seu lucro trimestral se expandiu 32%, a US$ 14,13 bilhões, graças a benefícios provenientes de conteúdos e serviços digitais vendidos a usuários de iPhone, mas suas ações caíram devido a à decepção do mercado com o número de aparelhos vendidos. A receita da Apple aumentou 20%, a US$ 62,9 bilhões, no trimestre.

