Lucro da Vale cresce 32%

A Vale registrou lucro líquido de R$ 17,6 bilhões em 2017, de acordo com balanço divulgado nessa terça-feira pela companhia. O resultado representa uma alta de 32,4% frente ao ano anterior, quando a mineradora teve ganhos de R$ 13,3 bilhões. Trata-se do melhor resultado anual desde 2011. No resultado em dólares, a Vale reportou lucro líquido de US$ 5,5 bilhões em 2017.

