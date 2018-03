O lucro líquido das cinco maiores empresas estatais do País (Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES) foi de R$ 28,3 bilhões no ano passado, com crescimento de 214% em relação a 2016. O balanço consta em um boletim divulgado pelo Ministério do Planejamento. O resultado foi atribuído principalmente à recuperação de caixa da petroleira.

