Lucro do Bradesco sobe quase 14%

O Bradesco, segundo maior banco privado do Brasil, obteve um aumento de 13,7% em seu lucro geral do terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com informações divulgadas pela empresa nessa quinta-feira, o saldo positivo nos meses de julho a setembro foi de R$ 5,47 bilhões, dentro da estimativa média feita por analistas de mercado.

