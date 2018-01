Lucro do Santander Brasil cresce 35,6%

O Santander Brasil viu seu lucro líquido recorrente – que exclui efeitos extraordinários de receita e despesa – crescer 35,6% no ano passado, para R$ 9,95 bilhões, com queda na provisão contra calote de clientes, embora no quarto trimestre do ano a inadimplência no banco tenha voltado a subir. No quarto trimestre, o lucro recorrente do banco cresceu 38,4% na comparação anual, para R$ 2,752 bilhões.

