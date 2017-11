Lucro dos 4 maiores bancos no País cresce 10,4% no terceiro trimestre e soma R$ 13,6 bilhões

O lucro líquido dos 4 maiores bancos do Brasil cresceu 10,4% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economática, a soma dos ganhos de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander no período entre julho e setembro foi de R$ 13,6 bilhões ante R$ 12,3 bilhões no 3º trimestre de 2016.

Na comparação com o resultado do 2º trimestre, entretanto, o lucro dos 4 bancos recuou 5,7%. O maior lucro no 3º trimestre foi do Itaú Unibanco. Confira abaixo o resultado de cada um dos bancos:

Itaú Unibanco – R$ 6,077 bilhões

Bradesco – R$ 2,884 bilhões

Banco do Brasil – R$ 2,841 bilhões

Santander – R$ 1,795 bilhão

Os resultados apontaram também uma queda nas taxas de inadimplência, o que reduziu as despesas dos bancos com provisão para devedores duvidosos – o dinheiro que o banco separa para cobrir eventuais calotes.

Segundo o levantamento da Economática, a soma das provisões nos 4 maiores bancos caiu de R$ 22,77 bilhões no 3º trimestre de 2016 para R$ 17,47 bilhões no 3 trimestre deste ano, o menor valor desde o 1º trimestre de 2015.

Apesar do nível ainda elevado de provisões e da estagnação nas carteiras de crédito, os executivos dos bancos sinalizaram uma maior disposição em aumentar a concessão de financiamentos, e a expectativa é que a retomada do crédito aconteça mais rapidamente nas linhas para pessoas físicas.

