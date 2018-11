A companhia aérea Emirates anunciou nesta quinta-feira (15) um recuo em seu lucro líquido de 86% no primeiro semestre para apenas 62 milhões de dólares, devido à alta nos preços do petróleo e a efeitos negativos do câmbio. A empresa sediada em Dubai anunciou, por outro lado, um volume de negócios com alta de 10% no primeiro semestre de seu exercício 2018-2019.

