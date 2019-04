Ludmilla abre o jogo sobre vida amorosa e dispara: “Sempre estou ficando com alguém”

Por RedeTv!

Não houve assunto proibido em bate-papo de Ludmilla com os fãs no Insta Stories! No sábado (30), a cantora respondeu várias perguntas dos fãs sobre sua intimidade.

Primeiro, questionada sobre a intenção de casar e ter filhos, a artista de 23 anos confirmou que pretende, mas só no futuro. “Sim, Eu penso. Não agora, mas penso. E penso em ter um cavalo também. Eu gosto de cavalo”, acrescentou.

Lud também matou a curiosidade dos internautas sobre seu atual estado ciivil. “Tem muitas perguntas como essa aqui e eu vou responder essa para todas as outras. Sempre estou ficando, gente, com alguém. Sempre estou. A vida é um morango, né? Sempre estou”, disparou.

Após diminuir o tamanho do nariz, colocar próteses de silicone nos seios e fazer lipo, Ludmilla contou se faz planos para uma nova cirurgia plástica. “Por enquanto não pretendo fazer mais nenhuma. Estou me sentindo muito bem comigo, com meu corpo. Está tudo incrível e não pretendo fazer nenhuma por enquanto. Mas se algum dia, né? Quem sabe”, concluiu.

