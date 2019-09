Ludmilla comenta processo de racismo contra Val Marchiori: “por ela ser rica e cheia de privilégios até hoje nada aconteceu”

Em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube, Val Marchiori voltou a falar sobre o episódio em que foi condenada na Justiça a indenizar Ludmilla em R$10 mil por conta de um comentário considerado racista. “Ela apareceu com uma fantasia que tinha uma peruca. É feia mesmo a peruca. Eu tive, infelizmente, a indelicadeza de falar: ‘essa peruca está parecendo um negócio de ‘bombril'”, afirmou. “Mas parecia mesmo, vocês podem ver. Mas não falei do cabelo dela, referindo ela de negra. Parecia mesmo um negócio de urubu na cabeça […] Hoje em dia é assim, né? Tudo é racismo. Até com a gente, né? ‘Loira burra’, também…”, prosseguiu.

A socialite se refere a polêmica que aconteceu durante uma transmissão ao vivo na TV no carnaval de 2016, quando ela comparou o cabelo usado por Ludmilla no desfile do Salgueiro à marca de esponja de aço Bombril.

Na sequência, Val contou sobre um momento que supostamente teria ocorrido poucos dias após o caso: “olha como ela foi mais racista que eu. […] Eu estava lá em Angra, passa a Ludmilla com o barco e a família dela. Eu fui até ela pedir desculpas. Sabe o que ela fez? Virou as costas para mim e saiu nadando. Mas, tudo bem, direito dela.”

Pelo Twitter, Ludmilla respondeu e também deu a versão dela sobre o episódio: “mas é claro que eu virei as costas. Ela pediu para o marinheiro dela começar a filmar e me chamou, quando eu estava indo, meus amigos me alertaram e eu voltei”. “Ainda bem que não fui. Desculpas com o telão ligado é mole”, prosseguiu a cantora. Por fim, Lud desabafou: “E por ela ser rica e cheia de privilégios até hoje nada aconteceu, e ela debocha da situação em todo canto que vai até hoje”.

E por ela ser rica e cheia de privilégios até hoje nada aconteceu, e ela debocha da situação em todo canto que vai até hoje. — LUDMILLA (@Ludmilla) September 17, 2019

Deixe seu comentário: