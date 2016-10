Ludmilla compra outra mansão no mesmo bairro em que teve problemas com os vizinhos

A notícia de que a cantora Ludmilla comprou outra mansão na Ilha do Governador, no Rio, pegou os moradores de surpresa. Como se sabe, as festas barulhentas na casa da artista foram motivo de vários protestos. Até a polícia já foi chamada diversas vezes.

Ludmilla pagou 1 milhão de reais pela mansão, local que pertencia ao funkeiro Buchecha. Já a casa em Duque de Caxias (RJ) está sendo reformada para receber de volta a família da cantora. Antes mais simples, o imóvel vai ganhar novos cômodos.

