Ludmilla dá piti em show e se nega a falar de plásticas

Ludmilla não teria gostado nada de se apresentar em uma espécie de palco alternativo durante o “Salvador Fest”, na Bahia, no último fim de semana, enquanto Anitta fazia show no palco principal do evento.

O clima teria, inclusive, ficado tenso depois de a funkeira ser convidada por Anitta para cantar junto com ela no local principal, mas ter tido que se apresentar somente para o público de um camarote.

O incômodo de Ludmilla teria sido tanto que, no meio da primeira música, a cantora teria abandonado o palco em direção a uma espécie de camarim improvisado.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, a famosa teria xingado e reclamado do som de sua apresentação. Depois do desabafo, a artista, contudo, teria retornado e continuado a performance com cara de poucos amigos.

E ainda tem mais! Ludmilla também teria se recusado a fazer fotos com fãs e dar entrevistas, uma vez que não queria falar de suas recentes cirurgias plásticas.

Comentários