Ludmilla fala sobre polêmica com Val Marchiori e outros preconceitos sofridos

A cantora Ludmilla falou sobre casos em que sofreu preconceito racial em entrevista concedida ao apresentador Amaury Jr., que vai ao ar neste sábado (3), no Programa Amaury Jr. Um dos assuntos abordados na entrevista é a polêmica envolvendo a socialite Val Marchiori, que, no Carnaval de 2016, afirmou que o cabelo da funkeira parecia com “Bombril”.

Na ocasião, Ludmilla até contemporizou o fato, afirmando que havia ficado triste, mas que não valeria a pena discutir com Val.

“Quem é essa pessoa? O que eu fiz pra ela? O que ela fez pra chegar aonde ela está? E vi que não valia a pena ficar com raiva dela, nem bater boca nas redes sociais”, disse a cantora na ocasião.

Pouco depois, contudo, Ludmilla processou Val pelo comentário. Em junho deste ano, a socialite foi condenada a indenizar a cantora em R$ 10 mil. Na entrevista para Amaury, a funkeira afirmou que aquela não havia sido a primeira ocasião em que havia sofrido preconceito. “Aconteceram várias coisas sobre isso, só que no começo eu não sabia qual o procedimento correto”, diz.

Hoje, a cantora afirma que orienta o registro de boletim de ocorrência em casos de discriminação racial e qualquer outro tipo de preconceito. O sucesso no exterior também é um dos temas abordados na entrevista. Neste domingo (4), a cantora concorrerá na categoria de melhor artista brasileiro do EMA 2018, a ser realizado na Espanha. Neste ano, Ludmilla terá a chance de por um fim ao reinado de Anitta, que ganha o prêmio consecutivamente desde 2015.

Deixe seu comentário: