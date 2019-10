Ludmilla foi eleita a cantora do ano, chorou e agradeceu pelas vaias recebidas no Prêmio Multishow

A cantora Ludmilla, de 24 anos, foi ovacionada ao ser anunciada como cantora do ano no Prêmio Multishow, na noite de terça-feira (29), no Rio. Ela passou na frente de grandes nomes, como Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Marília Mendonça.

“Primeiramente, agradeço a Deus. Esse choro é um choro de uma luta muito longa. Não esperava isso agora. Queria dizer para todas as meninas, mulheres e pessoas periféricas que nunca deixem ninguém dizer o que você é ou pode ser. Lutem como garotas, porque vocês vão conseguir realizar seus sonhos. Agradeço à minha família, meus fãs e a todo mundo”, disse.

A cantora também agradeceu pelas vaias que recebeu quando subiu ao palco ao vencer na categoria música chiclete do ano, com “Onda Diferente”, minutos antes. A canção vitoriosa é uma colaboração com Snoop Dogg, Papatinho e Anitta.

“Obrigada também pelas vaias. Elas me fazem pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas.”

Logo depois de receber o prêmio e descer do palco, Paulo Gustavo disse para Ludmilla que é fã da cantora: “Você que nasceu mulher negra, gay, da periferia, num País machista e homofóbico, chegar onde você chegou não é para qualquer um”.

Anitta, por sua vez, não apareceu no palco para cumprimentar Ludmilla. Recentemente, as duas romperam a amizade depois de uma polêmica envolvendo a música “Onda Diferente”.

A confusão começou quando Ludmilla, compositora da canção, percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify (plataforma de streaming musical).

A voz de “A Danada Sou Eu” explicou em suas redes sociais que o combinado para o lançamento da música é que ela dividiria os créditos da letra com ​Snoop Dog, já que essa foi a condição do astro internacional para participar da produção. A voz de “Bang” não seria incluída.

A ficha técnica foi alterada e o nome de Anitta foi cortado da composição.

Outros vencedores

Marília Mendonça, que lançou durante a premiação uma nova música com Anitta, ganhou na categoria show do ano. “A primeira coisa que quero dizer é que estou morrendo de vontade de fazer xixi. Queria agradecer aos meus fãs, descobri que tenho um batalhão a meu favor. Muito obrigada também a minha equipe que proporciona o meu show. Eba, vamos fazer xixi!”

Já Duda Beat levou o prêmio de revelação do ano. “Estou muito emocionada, porque estou concorrendo com pessoas incríveis e maravilhosas. Agradeço a minha equipe linda que luta muito por mim, minha família. Ninguém faz nada sozinho. Sou nordestina, cantora independente e falo em nome de todos que estão aí fazendo música boa e só precisam de uma oportunidade.”

O troféu de cantor do ano foi para Dilsinho, de 27. Emocionado, o cantor disse que o prêmio representa uma luta que trava há muito tempo ao lado de sua família, gravadora e escritório. O dono do hit Péssimo Negócio fez questão de mandar um abraço para Ferrugem, que concorreu com ele na categoria ao lado de Gabriel Diniz, Gusttavo Lima e Wesley Safadão.

Logo depois, foi a vez de Ferrugem subir ao palco junto com Felipe Araújo. A dupla venceu na categoria música do ano, com o feat Atrasadinha.

“Sempre sonhei estar aqui e essa categoria é uma das principais deste prêmio. Estou tremendo”, confessou Araújo.

A apresentadora da premiação venceu em apenas uma categoria, ao lado de Kevinho, na categoria clipe TVZ por Terremoto.

Preso, o DJ Renan da Penha também integrou o rol dos vencedores, junto com MC Livinho. Os dois cantam juntos o hit Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, eleito como canção do ano na premiação.

“Esse prêmio vai dar bastante força a ele”, disse a esposa do DJ, que subiu ao palco do evento para representá-lo.