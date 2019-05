Ludmilla lança seu primeiro DVD com a aprovação de Beyoncé

Ela está de volta e quer que o mundo todo ouça sua música. Depois de um susto que a tirou dos palcos por alguns dias, por conta de problemas nas costas, a cantora Ludmilla, de 24 anos, lançou nesta sexta-feira (31) o primeiro DVD de sua carreira, “Hello Mundo”.

Durante o lançamento em São Paulo na última quarta-feira (29), a carioca contou que seu 1º DVD é muito especial porque tem tudo que ela sempre quis: muitos looks, efeitos especiais no show, como led e fumaça, e músicas que ela sempre quis cantar.

“Tem tudo que eu nunca fiz, que eu nunca mostrei. Tem os efeitos que nunca tive e eu sempre quis, as roupas, as músicas e a história de toda a minha vida, desde a minha primeira música até o último lançamento”. “Hello Mundo” tem 24 faixas e mais de 70 horas de música que mostram todo o repertório da cantora, desde quando era a MC Beyoncé.

Em homenagem à cantora que batizava seu nome no começo de sua carreira, Ludmilla escolheu cantar o sucesso “Halo” em seu DVD. Para que isso acontecesse, sua equipe pediu autorização para a própria Beyoncé, e a carioca conta que quase desmaiou ao saber disso.

“Quase desmaiei porque ela sabe que eu existo, então, é isso? O pensamento foi esse. Fiquei muito feliz porque é uma homenagem linda para ela. Foi lindo!”. Gravado em fevereiro na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro), a cantora reuniu grandes amigos e parceiros do mundo da música para comemorar seu primeiro produto em DVD.

Além de “A Favela Chegou” com Anitta e “A Boba Fui Eu” com Jão, “Hello Mundo” ainda conta com parcerias com Ferrugem (“De Rolê), Simone & Simaria (“Desce Com Maldade, Sobe Com Autoridade”) e Leo Santana (“Invocada”).

Cantando em português ou em inglês, Ludmilla diz que o recado de seu DVD é um só: ela quer mostrar para todo mundo que chegou para ficar e mostrar sua arte. “O recado é um só: cheguei mundo. É uma arte que estava dentro de mim e eu queria muito mostrar para as pessoas que me seguiam. O recado é esse. Hello, mundo!”

Se recuperando de um problema na coluna, Ludmilla contou que ainda sente dores, mas que o tratamento está indo muito e que ela está quase boa. “Eu ainda sinto dores, principalmente para andar e fazer alguns movimentos, mas bem menos do que estava. Já estou quase boa”. Desde o começo de maio, a cantora teve de cancelar diversos shows de sua agenda para tratar de hérnias de disco que impossibilitaram suas apresentações.

