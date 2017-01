Ludmilla registra queixa na polícia contra apresentador de televisão que a chamou de “macaca”

Ludmilla vai prestar queixa contra o apresentador Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, conhecido como Marcão do Povo, do “Balanço Geral DF”. No último dia 9, o âncora do programa chamou a cantora de “macaca” enquanto comentava uma notícia sobre a funkeira durante o quadro “A Hora da Venenosa”.

Sabrina Albert, responsável pelo quadro, falava que Ludmilla evita tirar fotos com os fãs em restaurantes. “Ela fala que está resfriada para não se aproximar dos fãs”, disse Sabrina. “É uma coisa que não dá para entender. Era pobre, macaca, pobre, mas pobre mesmo”, disse Marcão. Talvez percebendo o erro, o apresentador continuou. “Eu sempre falo para os amigos, eu era pobre e macaco também. Eu sou rico de saúde hoje, graças a Deus.”

Segundo o empresário de Ludmilla, Alexandre Baptestini, ela pretende prestar queixa contra o apresentador. “A mãe dela me ligou desesperada, chorando, falando que não aguenta mais a maldade das pessoas”, diz o empresário. “A Ludmilla também chorou muito, disse que não aguenta mais isso.”

Procurada, a assessoria de imprensa da Record não foi encontrada para comentar o assunto.

Ludmilla foi alvo de racismo nas redes sociais no ano passado. O autor do ataque foi identificado e será indiciado. A cantora também entrou com processo contra Val Marchiori que, durante a programação do Carnaval de 2016 da RedeTV!, disse que o cabelo da funkeira parecia “um Bombril”.

Comentários