Lugano e Jorge Bischoff conquistam o prêmio internacional Editors’ Pick Awards

A combinação do Chocolate Lugano com a sofisticação da grife Jorge Bischoff está rendendo destaque internacional para as duas marcas gaúchas. A ação de co-branding criada para a Páscoa de 2018 conquistou o prêmio Bronze em sua categoria (Candy) no 3rd Annual Editors’ Picks Awards.

Promovido em Chicago, nos Estados Unidos, o concurso reúne julgadores de diversos países para avaliar os melhores conceitos em criações para o mercado consumidor, levando em consideração o produto, a embalagem e a estratégia de marketing desenvolvida.

O resultado foi divulgado oficialmente em maio. O Editors’ Pick Awards é realizado para reconhecer parcerias em private label, ou seja, de empresas que desenvolvem produtos para outras marcas. Em 2018, na área de alimentos, abrangeu categorias como doces, bebidas e condimentos, entre outros.

A iniciativa premiada é a EASTER COLLECTION, uma edição limitada para o período da Páscoa, lançada para agregar muita elegância e sabor único à data. A ação consistiu na produção de um ovo de chocolate com uma combinação de sabores e embalagem especial, com destaque para a exclusiva pulseira de pedrarias da Jorge Bischoff, que acompanhava o presente. Foram produzidas apenas 100 unidades da novidade: um ovo de 500 gramas de chocolate amargo 70%, cravejado com sementes de nozes, amêndoas e pistache e, ainda, acabamento em pó dourado evidenciando uma mandala da grife JB.

Daniella Ferst, designer de produtos da Lugano, explica que o intuito era criar um produto diferenciado e de alto valor agregado. “Fizemos a proposta para a Jorge Bischoff focando no público que busca a exclusividade. Foram feitos diversos testes até chegarmos nesta ideia delicada, com a trama de chocolate resistente e a elegância na aplicação das sementes. Propriedades trazidas pela própria joia desenvolvida pela grife para acompanhar o presente. Além de o produto estar bem protegido, era essencial termos funcionalidade e beleza na embalagem. Por isso, buscamos, ainda, a parceria com a Gráfica Grafocem para estruturá-la”, contou.

Para a diretora de Marketing da Jorge Bischoff, Natália Bischoff, a parceria representa a união de forças de duas marcas muito reconhecidas e desejadas pela qualidade dos produtos que apresentam. “Sem dúvida, esta associação, além de gerar ainda mais encantamento no relacionamento com os consumidores que nos seguem e admiram, foi importante para ampliar a visibilidade de ambas no mercado”, aponta.

Concurso

Os jurados avaliaram requisitos como sabor, qualidade e apresentação (comunicação visual). Entre os resultados da premiação, o produto está recebendo destaque na edição de maio da revista Store Brands, que é enviada para o Top 200 dos distribuidores do mercado de varejo dos Estados Unidos. Além disso, a conquista é muito significativa para as duas marcas, que estão em pleno desenvolvimento de seus processos de internacionalização, tendo como foco principal exatamente o mercado Norte-Americano.

