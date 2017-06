Luis Roberto Ponte quer a SERGS como protagonista dos grandes temas

Tomou posse ao meio-dia desta segunda-feira (19) o presidente da SERGS (Sociedade de Engenharia do RS), Luis Roberto Ponte. Em seu discurso, apontou os governantes que “no cumprimento dos seus deveres de promover o desenvolvimento e eliminar injustiças e privilégios enfrentam a opinião pública contrária às suas ações por parte de quase toda a oposição sem compromisso com a verdade, mas também de muitos que não percebem a importâcia daquelas ações para o bem comum e o futuro do Rio Grande. Essa é a causa maior das agruras do nosso Estado”.

Ele mencionou a existência de mais de 40 cursos de engenharia no nosso Estado, apontando a relevância da atividade, “presente em todas as atividades” e deseja que a engenharia possa cumprir seu papel e inibir a corrupção, a burocracia, pois acredita que a engenharia está aí para servir à sociedade e este um dos focos de sua gestão frente a entidade.

“Muitos setores produtivos que se utilizam da engenharia ainda não participam na SERGS, o que sinaliza a necessidade de atraí-los. Mesmo assim, os assuntos que interferem no desempenho dos setores que já estão representados nos seus Conselhos são de tal abrangência que a sua atuação já se faz necessária em quase todos os temas da atividade humana”.

O atual presidente espera que a SERGS possa ser protagonista dos grandes debates e mediadora dos conflitos entre áreas pública e privada. Um dos temas da primeira reunião do conselho da entidade já está definido, a reforma previdenciária, que será analisada pelos integrantes da SERGS para posteriormente ser irradiado com convicção à sociedade.

A cerimônia de posse ocorreu no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

