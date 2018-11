Luisa Mell diz que está se divorciando de Gilberto Zaborowski

A apresentadora Luisa Mell e o empresário Gilberto Zaborowsky estão se divorciando. Quem confirma é a própria Luisa, que revelou a informação em uma postagem sua no Instagram, nesta sexta (2).

Em uma publicação onde mostra um vídeo onde visita um casal de ursos no Ceará, Mell escreveu: “Gente, estou passando por um momento pessoal, muito, muito difícil na minha vida. Talvez, o momento mais difícil de todos que já enfrentei”.

Questionada por uma seguidora sobre o que se passava, Mell afirma: “Estou me divorciando”. A outra seguidora, que desejava que tudo ficasse bem e o casal acabasse reatando, Luisa respondeu: “Você não tem ideia de tudo o que aconteceu! Não vou falar porque ele é o pai do meu filho… pelo meu Enzo vou me calar! Mas a dor é infinita…”.

Respondendo a outra seguidora, que afirmava que sempre achou que o casal possuía uma “sintonia”, a apresentadora escreveu: “Eu também… mas a verdade era outra… parece um pesadelo”. Mell e Zaborowsky casaram-se em 2011 e têm um filho de três anos juntos, Enzo.

A apresentadora está no Ceará em uma missão de resgate de animais em risco, no caso o do casal de ursos Dimas e Katia, que vive em um local onde o clima é muito quente para a espécie. Nos últimos anos, Luisa tem se dedicado a esse tipo de ativismo.

