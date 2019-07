Luísa Sonza fará show que faz parte do seu novo álbum Pandora

A cantora Luísa Sonza vai levar seus fãs a loucura hoje (17) com seu novo show na capital paulista. O evento vai acontecer na avenida Francisco Matarrazo, 694. Em seu twitter, Luísa postou que vai ter um convidado especial, mas o nome do artista ainda não foi revelado. A cantora destacou também que investiu muita grana para realizar o espetáculo de hoje à noite. Esse show, faz parte do seu álbum Pandora.

Além de cantar as músicas do seu novo álbum, que conta com o single Garupa, realizada em parceria com Pabllo Vittar e a música Eliane, produzida em homenagem a sua mãe, a cantora deve apresentar outros sucessos de seu trabalho, como Devagarinho, Boa Menina e Rebolar.

