Magazine Luisa Sonza “lacra” na internet ao posar de biquíni

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

De biquíni azul, a cantora caprichou no chão e na pose, com o corpo escultural à mostra Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Luisa Sonza deixou fãs eufóricos ao postar um clique em que aparece estonteante diante de uma belíssima paisagem litorânea, com mar cristalino e tudo. A foto foi publicada para ela em seu Instagram, na sexta-feira (29).

De biquíni azul, a cantora caprichou no chão e na pose, com o corpo escultural à mostra. A barriga torneada da loira, que é casada com o humorista Whindersson Nunes, também se destacou na imagem à la sereia.

O post, que conquistou mais de 600 comentários e 235 mil cliques em algumas horas, recebeu uma enxurrada de elogios. Luisa foi chamada de “muito gata”, “maravilhosa”, “sereia”, “perfeita” e “deusa”.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário