Luísa Sonza lança clipe da música Fazendo Assim

Luísa Sonza finalmente abriu sua caixa de Pandora. Lançado nesta quinta-feira (22), o clipe da faixa Fazendo Assim tem a participação do artista Gaab, que também canta a música, parte do álbum Pandora.

No vídeo, Gaab interpreta um aventureiro no estilo Indiana Jones. Ele abre a caixa de Pandora e Luísa surge dela como uma estética meio sereia, meio Cleópatra, como sugere a capa do álbum. O clipe é repleto de coreografias com dançarinos. Confira:

O álbum Pandora deve ser todo audiovisual, conforme disse a cantora. Por isso, podemos esperar mais clipes como este vindo por aí.

