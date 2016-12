Luiz Carlos Bohn no Pampa Debates: ”O melhor partido trabalhador é o empresário”

Confiante, o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, acredita na recuperação da economia do Rio Grande do Sul. Os quadros que apresentaram números negativos para o setor varejista desde 2015 deverão mostrar um leve crescimento em 2017. É o que disse Bohn durante o programa Pampa Debates, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto.

”A burocracia trava o País. As empresas precisam trabalhar”, afirma Bohn. Equilibrar as contas do Estado e valorizar os recursos que chegam de fora deverão auxiliar na melhoria da economia. Os juros altos e a inflação também deverão aprresentar índices mais satisfatórios no próximo ano. Conforme Bohn, a inflação chegou a 6,5% em 2016 e deve cair para 4,5% em 2017.

”O melhor partido trabalhador é o empresário”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-RS. Ele visualiza o crescimento no setor primário que já representa de 8% a 10% da economia gaúcha e acredita que os outros setores vão ser impulsionados. ”O Brasil como um todo vai se confirmar”, finaliza. O PAmpa Debates com Luiz Carlos Bohn vai ao ar pela TV Pampa hoje (27), às 17h45.

Comentários