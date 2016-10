Luiz Carlos Busato é eleito prefeito de Canoas

Com 99% das urnas apuradas, Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, já tem prefeito. Luiz Carlos Busato (PTB) foi o eleito com 51, 27% dos votos contra 48,73% de Beth Colombo (PRB).

Busato tem 67 anos, é arquiteto, foi professor nas Faculdades Canoenses (Ulbra). Também trabalhou por 10 anos como funcionário concursado na prefeitura de Canoas. Em 2004, concorreu pela primeira vez a vereador e elegeu-se com 3.139 votos. Em 2006 foi eleito deputado federal por Canoas, com 44.472 votos. Devido a sua atuação na Câmara dos Deputados, Busato (PTB) se reelegeu em 2010. Foram 85.832 votos. Em 2011, licenciou-se do mandato de deputado federal, na Legislatura 2011-2015, para assumir a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul.

