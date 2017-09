Luiz Coronel apresenta “Contando Causo” no SalÃ£o do Empreendedor

O Salão do Empreendedor recebe uma atração especial no final da tarde de hoje (1º). A partir das 18h, Luiz Coronel assume as atividades da Arena do Conhecimento com o show “Contando Causo – Uma das Melhores Tradições Culturais do RS”, juntamente com a atriz Fernanda Carvalho Leite e o músico Vinícius Brum.

Tradição no Estado, a contação de causos será apresentada pelo artista gaúcho Luiz Coronel, que leva na alma a cultura gaúcha. Professor, publicitário, compositor e autor de livros infantis e também de um dos maiores projetos editoriais do Estado, a Coleção Dicionários, Coronel receberá ainda a atriz Fernanda, que interpretará os contos.

A atividade é gratuita. As inscrições podem ser feitas até o horário do evento, que contará com lotação máxima de 50 pessoas.