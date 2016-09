Luiz Coronel lança edição especial do licor poema ”Revolução Farroupilha” no Palácio Piratini

A história do Rio Grande do Sul contada em um livro poema, assim pode ser definida a edição especial ”Revolução Farroupilha” de Luiz Coronel e ilustrada pelo mestre Danúbio Gonçalves. O lançamento oficial ocorreu na noite desta quarta-feira (14), no Palácio Piratini na Capital. Contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, bem como o governador do Estado, José Ivo Sartori, a primeira dama Maria Helena e secretários da cultura.

A recepção do lançamento contou com a execução de um recital. Sartori destacou o livro como ”um objeto de cultura viva e rica que mostra uma histórica de coragem”.

A obra possui 145 páginas que apresentam as celebrações da Semana Farroupilha e narram os dez anos de luta envolvendo personagens, conflitos, desenlace, destacando a significação profunda da identidade gaúcha, segundo Coronel.

O álbum é publicado em homenagem aos noventa anos de Danúbio Gonçalves e dedicado a Nico Fagundes e Marcello Zaffari.

O valor de venda sugerido a obra é de 50 reais. A arrecadação dos primeiros exemplares será destinada a instituições sociais.

Comentários