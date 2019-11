Luiz Coronel lança mais uma obra na Feira do Livro de Porto Alegre

O lançamento do novo livro de Luiz Coronel movimentou o pavilhão de sessão de autógrafos na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, na noite deste sábado. O poeta, letrista, regionalista e comunicador completou 81 anos com mais uma obra. Ele lançou a Forma Fêmea dos Figos, com ilustrações de Heloisa Beckman.

“Um livro sobre o amor, com páginas coloridas”, resume o autor. Luiz Coronel já escreveu mais de 70 publicações entre poesias, romances e ensaios. Natural de Bagé, o poeta também gosta de escrever contos. Este ano, ele participou de um recital na Feira do Livro sobre Regina Woolf e Clarice Lispector.

“É uma consagração da vida, estou muito feliz. E ainda estar aqui todos os anos”, destacou entre um autógrafo e outro. A maioria das publicações de Luiz Coronel é voltada ao tema da terra. Preocupado com um ano conturbado no País, ele defende o amor e que o ser humano não pode perder a leveza.